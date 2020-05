Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 20. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Slovenija za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, enega od ukrepov iz tretjega paketa protikoronskih ukrepov, iz evropskega instrumenta Sure pričakuje 900 milijonov evrov. Gre za povratna sredstva, za katera se bo treba zadolžiti, pravi finančni minister Andrej Šircelj, ki tudi zaradi tega ukrepa pričakuje čimprejšnjo oživitev gospodarstva.

LJUBLJANA - Država bo za shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa zagotovila vsa potrebna sredstva, koristila bo tudi evropski mehanizem Sure, je v spletnem pogovoru v soorganizaciji STA dejal minister za delo Janez Cigler Kralj. Shema bo po vladnih ocenah bolj spodbudila zagon gospodarstva, kot bi ga podaljšanje ukrepa čakanja na delo, je dodal.

LJUBLJANA - Vodilni predstavniki podjetij iz avtomobilske industrije in vodstvo GZS se bodo v četrtek srečali z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom. Želja avtomobilske industrije in gospodarstva kot celote je, da bi država ukrep subvencioniranja čakanja na delo ohranila ne samo za turizem, ampak tudi za ostale prizadete panoge.

LJUBLJANA - Prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), so razočarani, da vlada njihovih zahtev ni vključila v tretji paket protikoronskih ukrepov. Predsednik sekcije Peter Pišek vztraja, da bodo prevozniki protestirali, če njihove ključne zahteve ne bodo uresničene.

LJUBLJANA - Časovnica vzpostavitve potniškega prometa z brniškega letališča je dober teden po vnovični vzpostavitvi mednarodnega potniškega prometa še precej negotova. Nekateri prevozniki so sicer Fraportu Slovenija že sporočili načrte glede vnovični obnovitvi letov, a so ti odvisni od odprtja in pogojev prehajanja mej.

LJUBLJANA - V torek so v Sloveniji opravili 981 testiranj in potrdili eno okužbo z novim koronavirusom. Skupaj je potrjenih 1468 okužb. V torek niso zabeležili nove smrti bolnika s covidom-19, skupno število umrlih ostaja 104. V bolnišnicah se je v torek zdravilo 23 bolnikov s covidom-19, štirje so potrebovali intenzivno terapijo, enega so odpustili domov. V Sloveniji je trenutno po ocenah le okoli 25 okuženih z novim koronavirusom, največ aktivno okuženih od izbruha epidemije pa je bilo 3. aprila, in sicer 609. Vse od takrat dnevno število aktivno okuženih upada, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

LJUBLJANA - Zaradi epidemije novega koronavirusa so na sodiščih nastali nekateri zaostanki, ki jih bodo skušali reševati tudi s skrajšanjem letošnjih sodnih počitnic. Te naj bi tako letos namesto enega meseca trajale dva tedna, in sicer od 1. do 15. avgusta, je na novinarski konferenci povedal predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič.

HOČE - Po daljšem premoru zaradi epidemije se je v Hočah znova sestalo predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS). Med drugim so govorili o svojih nadaljnjih aktivnostih glede postopka ustanavljanja pokrajin, višjih povprečninah, pa tudi o delovanju občin v času pandemije, ki je terjalo nekatere nepredvidene dodatne finančne obveznosti. Kot je povedal predsedujoči Aleksander Jevšek, so povišanje povprečnin pričakovali že pred nastopom epidemije, saj jim višje vsote pripadajo po zakonu. Z obstoječo so zdaj zadovoljni, še vedno pa želijo nadaljevati pogovore v smeri zniževanja stroškov občin na podlagi v državni zbor že vloženih zakonskih predlogov. Izrazil je tudi upanje, da bo država občinam povrnila stroške zaradi epidemije.

LJUBLJANA - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana bodo ob koncu tedna ukinili vhod za urgentno obravnavo bolnikov s covidom-19. V četrtek bodo začeli samoplačniško testiranje na okužbo s koronavirusom. Strokovna direktorica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je pojasnila, da je zanimanje za testiranje ogromno. Samoplačniško bodo začeli testirati tudi v ZD Ljubljana.

CELJE/MARIBOR - Samoplačniško testiranje za okužbo z novim koronavirusom je od prejšnjega tedna že mogoče v Splošni bolnišnici Celje, je razvidno s spletne strani bolnišnice. Samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom je na voljo tudi v mariborskem zdravstvenem domu. Razlog za takšno odločitev je povečana potreba po izvajanju brisov zaradi povečanega prehoda državne meje, so pojasnili.

BREŽICE/TRBOVLJE - Med bolnišnicami, ki še niso izplačevale dodatkov, povezanih z delom v času epidemije novega koronavirusa, sta tudi splošni bolnišnici v Trbovljah in Brežicah. Obe bosta sredstva izplačali, ko bosta nakazila prejeli iz državnega proračuna.

LJUBLJANA - Pritiski, ki so značilni za delo osebnih asistentov, so se v času epidemije novega koronavirusa okrepili, kažejo rezultati ankete, ki jo je izvedel Sindikat osebne asistence v sodelovanju s Centrom za družbeno raziskovanje. Kot so povedali sodelujoči v anketi, jih 25 odstotkov ni dobilo nobenih navodil izvajalca za delo v izrednih okoliščinah.

LJUBLJANA - Če omejitev, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, ne bi bilo, bi tretjina Slovencev letošnji poletni oddih preživela na Hrvaškem, je pokazala raziskava Mediane. V Sloveniji bi dopustovalo 38 odstotkov vprašanih. Največ tistih, ki bi ostali v Sloveniji, bi dopustovalo ob obali.

LJUBLJANA - Aprila, ko so upravne enote, ki izdajajo gradbena dovoljenja, zaradi epidemije novega koronavirusa opravljale samo nujne zadeve, je bilo izdanih 198 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 33 odstotkov manj kot marca. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 42 odstotkov manj, za nestanovanjske stavbe pa 26 odstotkov manj.

SVET

MOSKVA - V Rusiji je število potrjenih okužb z novim koronavirusom preseglo 300.000. V zadnjem dnevu so oblasti potrdile več kot 8700 okužb, kar je sicer najmanj od začetka maja; skupno pa 308.700. Doslej je zaradi covida-19 umrlo 2972 ljudi, od tega rekordnih 135 v zadnjem dnevu.

RIGA - Latvija je sporočila, da ne bo podaljšala izrednih razmer, ki so jih uvedli zaradi pandemije novega koronavirusa, in veljajo do 9. junija. "Naš cilj je, da se izredne razmere končajo in se vrnemo v novo normalnost, v kateri bomo sobivali s covidom-19," je sporočil latvijski premier Krisjanis Karins. V Latviji z 1,9 milijona prebivalci so potrdili 1016 primerov okužbe z novim koronavirusom ter 21 smrti zaradi covida-19.

MADRID - Vsi v Španiji, ki so stari šest ali več let, bodo morali v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa v javnosti, kjer ni mogoče ohranjati varnostne razdalje, od četrtka nositi zaščitne maske, so sporočili iz vlade. Covid-19 je v državi zahteval skoraj 28.000 življenj.

RIM - V Italiji bo področje kulture ob pandemiji novega koronavirusa plačalo visoko ceno. Zaradi ukrepov za zaustavitev širjenja virusa bo kulturni sektor beležil izgubo 400.000 delovnih mest. Zaradi zaprtja gledališč, kinodvoran in odpovedi koncertov pa grozi izguba v višini 1,5 milijarde evrov, ocenjuje milanski dnevnik Corriere della Sera.

CANBERRA - Avstralija je izrazila zaskrbljenost zaradi zlonamernih kibernetskih napadov, ki jih hekerji pogosto izvajajo ob podpori nekaterih držav, na bolnišnice ter druge zdravstvene in raziskovalne ustanove, ki iščejo odgovore na pandemijo novega koronavirusa. V napadih po ocenah Canberre verjetno iščejo "informacije in intelektualno lastnino, povezano s razvojem cepiva, zdravljenjem, raziskavami ter odgovori na pandemijo".

LOS ANGELES - Podelitev filmskih nagrad oskar prihodnje leto bi lahko bila zaradi prekinitve, ki jo je v Hollywoodu povzročila pandemija novega koronavirusa, preložena na poznejši datum, je poročala filmska revija Variety. Nagrade Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti naj bi sicer podelili 28. februarja 2021.

ŠPORT

ZAGREB - Hrvaška nogometna zveza je sporočila, da so bili vsi nogometaši in člani strokovnih štabov v elitni ligi negativni na koronavirus. Na Hrvaškem so skupno testirali 350 nogometašev in članov strokovnih štabov. Sezona na Hrvaškem, kjer so zadnjo tekmo v prvi ligi igrali 9. marca, se bo nadaljevala 30. maja, ko bo na sporedu polfinalna pokalna tekma Slaven Belupo - Lokomotiva, dan kasneje pa bo še tekma med Rijeko, ki jo vodi slovenski trener Simon Rožman, in Osijekom. Ligaško tekmovanje bo zaživelo 5. junija s tekmo 27. kroga med Hajdukom in Interjem iz Zaprešiča.

LJUBLJANA - Med tekmovalci, ki jih je v tekmovalnem smislu prizadela epidemija koronavirusa, je tudi najboljša slovenska boksarka Ema Kozin. Ta v aprilu zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni ni mogla v ring, kjer bi branila svoje dosežke, zdaj pa v njenem taboru računajo z nastopom v jeseni. "Vse napovedi so zaenkrat še preuranjene, a želja je dvoboj septembra ali oktobra, ko bo branila svoje naslove. V tem trenutku najbolj kaže, da bo to v Nemčiji, kjer so vrata športu široko odprta, ukrepi se sproščajo, igra se nogomet. Ema mora letos braniti svoje naslove," je povedal trener Kozinove Rudi Pavlin.