Mindy Kaling v ekipi filma Blondinka s Harvarda 3

Los Angeles, 21. maja - Oskarjevka Reese Witherspoon je dobila okrepitev za načrtovano nadaljevanje filmov Blondinka s Harvarda 1 in 2 iz let 2001 in 2003. Ekipi se je pridružila ameriška igralka in scenaristka Mindy Kaling, ki bo skupaj z piscem komedij Danom Goorom napisala scenarij za tretji del, piše nemška tiskovna agencija dpa.