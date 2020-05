Tudi istrski naravni rezervati spet odprti za obiskovalce

Strunjan/Sečovlje/Koper, 23. maja - Ob sproščanju epidemioloških ukrepov so se za obiskovalce ponovni odprli tudi naravni rezervati v slovenski Istri, nazadnje v četrtek Škocjanski zatok pri Kopru. V času epidemije so del svojih dejavnosti preselili na splet, ob upoštevanju varnostnih priporočil in postopnem ukrepov pa pričakujejo, da bodo spet pritegnili številne obiskovalce.