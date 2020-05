Kljub suši dobri nastavki za letino oljk

Koper, 23. maja - Trenutni nastavki za oljke so glede na dolgotrajno spomladansko sušo presenetljivo dobri, ugotavlja vodja koprskega centra za oljkarstvo Viljanka Vesel. Zdaj se sicer šele začenja cvetenje oljk, tako da bo za realnejšo oceno dejanskih vplivov suše in sedanjih močnih vetrov treba počakati nekje do julija.