Pri moškemu s šmarskega območja zasegli ponarejene bankovce

Šmarje pri Jelšah, 20. maja - Velenjski policisti so v nedeljo prijeli 41-letnega moškega, doma z območja Šmarja pri Jelšah, ki je imel pri sebi večjo količino evrskih bankovcev, za katere je obstajal sum, da so ponarejeni. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja denarja so mu policisti odvzeli prostost in ga pridržali. Kazensko ga bodo tudi ovadili.