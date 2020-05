V Novem mestu slikarsko-kiparska razstava članov izolske Insule

Novo mesto, 20. maja - V galeriji Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu so od danes razstavljena dela Mire Ličen, Vojca Sodnikarja Ponisa, Toma Vrana in Marka Zelenka oziroma članov Društva likovnih umetnikov Insula iz Izole. Razstavo Barva in kamen je pripravilo Društvo likovnih umetnikov Dolenjske. Na ogled je do 26. junija, njen obisk je možen le ob najavi.