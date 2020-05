Na Cipru vročinski val z več kot 40 stopinjami Celzija

Nikozija, 20. maja - Na Cipru so izdali oranžno opozorilo pred visokimi temperaturami ozračja. Po napovedih naj bi se živo srebro v notranjosti Afroditinega otoka danes povzpelo vse do 43 stopinj Celzija; na južni in vzhodni obali otoka naj bi temperature ozračja dosegle približno 39 stopinj, v višje ležečih hribovitih krajih 32 stopinj Celzija.