Zaradi ustavljenega avtobusa zjutraj zaprli primorsko avtocesto pri Kozini, zdaj že ponovno prevozna

Kozina, 20. maja - Vozniku avtobusa je zjutraj med vožnjo po avtocesti pri Kozini v smeri Ljubljane postalo slabo, tako da je najprej podrsal v odbojno ograjo, nato pa trčil vanjo. Na avtobusu je bil en potnik, ki je nadaljeval pot z drugim avtobusom. Šoferja, ki so mu sicer odredili strokovni pregled, so medtem odpeljali domov, so za STA pojasnili na policiji.