Primorske novice o ogroženosti kulture (20. 5.)

Koper, 19. maja - Maja Pertič Gombač v komentarju Naj živi Cerkev sv. Tantadruja! piše, da je kultura ogrožena. Razmere niso bile idealne že pred krizo, zdaj pa so umetnostne dejavnosti, ki so odvisne od občinstva, na robu prepada. Kultura, ki je poleg narave ključna za duševno zdravje, potrebuje pomoč in vizijo.