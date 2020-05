Vrhovno sodišče bo predstavilo letno poročilo o delu sodišč v lanskem letu

Ljubljana, 20. maja - Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič bo danes predstavil redno letno poročilo o delu sodišč v letu 2019. To naj bi kazalo, da so sodišča pri delu učinkovita. Pričakovati je, da bo Florjančič spregovoril tudi o delu sodišč v času epidemije koronavirusa in v času po njej. Večina sodišč namreč še vedno obravnava le nujne zadeve.