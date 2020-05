Ponoči in v sredo dopoldne pričakovana močna burja

Ljubljana, 19. maja - Ponoči in v sredo dopoldne je na Primorskem pričakovana močna burja. Kot so opozorili na centru za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje, bo veter na izpostavljenih delih v sunkih dosegel hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Močan veter je na Primorskem že danes povzročil škodo dveh objektov.