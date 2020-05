Na odboru za notranje zadeve burna razprava o kadrovanju posameznih vlad

Ljubljana, 19. maja - Na odboru za notranje zadeve se je razvila burna razprava o kadrovanju vlade Janeza Janše in njene predhodnice, vlade Marjana Šarca. V opoziciji so Janševi vladi očitali, da je po imenovanju na hitro zamenjala ključne ljudi v varnostno-obveščevalnem sistemu, medtem ko so predstavniki koalicije opozarjali, da Šarčeva vlada pri tem ni nič zaostajala.