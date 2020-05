Horvat: NSi želi začeto dobro delo v koaliciji tudi nadaljevati

Ljubljana, 19. maja - V NSi želijo delo, ki so ga začeli v koaliciji in ki so ga po oceni vodje poslanske skupine Jožefa Horvata začeli zelo dobro, tudi nadaljevati. Kot je Horvat dejal po današnjem sestanku poslanske skupine, to sicer ne bo enostavno, bi bilo pa za državljane in državljanke po njegovih besedah slabo, če bi se zbali pomembnih izzivov, ki so pred njimi.