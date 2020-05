London/Frankfurt/Pariz, 19. maja - Potem ko so teden začeli z rastjo, so se tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi danes večinoma nekoliko znižali. Po visoki ponedeljkovi rasti se analitikom to ne zdi nič neobičajnega. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je zmerno zvišal.