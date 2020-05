Matthijs Wouter Knol z januarjem 2021 direktor Efe

Berlin, 19. maja - Matthijs Wouter Knol bo z januarjem prihodnje leto postal direktor Evropske filmske akademije (Efa). Deloval je kot svobodni novinar in v filmski produkciji, specializirani za dokumentarne filme. Zadnjih šest let je direktor Evropske filmske tržnice v okviru Berlinala, so sporočili z Efe.