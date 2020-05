Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 19. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Vlada bo popoldne obravnavala osnutek tretjega protikoronskega zakona, ki kot osrednja ukrepa predvideva shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa ter pomoč gostinstvu in turizmu. Turizmu namerava vlada priskočiti na pomoč tudi s turističnimi boni. Osnutek zakona bo sicer že pred tem obravnaval Ekonomsko-socialni svet.

LJUBLJANA - V ponedeljek so opravili 1128 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili eno okužbo, so sporočili z vlade. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Na bolnišničnem zdravljenju ostaja 24 bolnikov s covidom-19, od tega pet na intenzivni terapiji.

LJUBLJANA - Dan po odprtju šol in vrtcev so po besedah ministrice Simone Kustec ponekod opozorili na prostorske težave, predvsem pri športnih aktivnostih in na podružničnih šolah. "Brez kančka sramu pa lahko rečemo, da smo v prvi dan vstopili dobro pripravljeni in zavezani skrbi za najboljšo možno izvedbo vzgoje in izobraževanja v danih razmerah," je ocenila.

LJUBLJANA - V turizmu se zaradi novega koronavirusa obetajo novi standardi. Predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik je napovedal "pretiravanje" z razkuževanjem, Sebastian Postogna iz skupine Falkensteiner pa krepitev digitalizacije. Potrebna bo sicer komunikacija ne le z gosti, ampak tudi z lokalno skupnostjo, je poudarila Jana Apih.

SVET

JUBLJANA - Hrvaška je po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina trenutno edina na seznamu držav, iz katerih je mogoče vstopiti brez omejitev. To velja za hrvaške državljane, pa tudi za tiste s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Pri tem velja pogoj, da niso bili več kot 14 dni izven Evropske unije. Glede uvrstitve drugih sosednjih držav na seznam je Kacin izrazil pričakovanje, da bo Nacionalni inštitut za javno zdravje do konca maja pripravil oceno epidemiološke slike na Madžarskem. To bi omogočilo, da bi jo uvrstili na seznam. Uvrstitev Avstrije na seznam pa je odvisna od odzivnosti avstrijske strani.

LJUBLJANA - Minister za zdravje Tomaž Gantar je na 73. letnem zasedanju skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je posvečena pandemiji novega koronavirusa, v ponedeljek izpostavil, da Slovenija ceni prizadevanja WHO pri koordinaciji odziva na pandemijo. Podpira pa tudi oceno odziva, ki bo prispevala k boljši pripravljenosti v prihodnje. Dodal je, da se je med pandemijo pokazal ključni pomen zagotovitve ustreznega in enakega dostopa do zdravil, medicinske opreme in opreme za zaščito ter dobav.

LJUBLJANA - Zunanji minister Anže Logar je na videokonferenci s kolegi iz držav Zahodnega Balkana in njihovih sosed v EU ter visokimi predstavniki Evropske unije govoril o sodelovanju pri soočanju s posledicami pandemije covida-19. Med drugim jih je seznanil z ukrepi za zajezitev epidemije v Sloveniji. Povedal je tudi, da Slovenija poudarja pomen evropske solidarnosti in regionalnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu ter tesnega sodelovanja med državami te regije in EU. Izpostavil je usklajenost glede sproščanja ukrepov ter ponovnega zagona evropskega gospodarstva.

ZA SVET

DUNAJ - Zunanji ministri Avstrije, Češke in Slovaške so se na videokonferenci pogovarjali o skupnem odprtju meja. Kot je po konferenci sporočil avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, vse tri države načrtujejo, da bi skupne meje odprli sredi junija, k temu pa naj bi povabili tudi Madžarsko. Odločitev o odprtju meja bi lahko sprejeli prihodnji teden, ko naj bi tudi določili konkretni datum odprtja meja.

BERLIN - Voditelji Nemčije, Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske so se na videokonferenci dogovorili za skupno postopno odpravljanje nadzora na mejah, ki so ga uvedli zaradi pandemije koronavirusa. Meje bodo začeli odpirati takoj, ko bo položaj to dovolil, so sporočili iz Berlina. Natančnejše časovnice za odpiranje meja nemška kanclerka Angela Merkel z voditelji višegrajske četverice ni dosegla. Merklova je sogovornikom predstavila tudi glavne zamisli iz nemško-francoskega predloga za vzpostavitev 500 milijard evrov težkega sklada za ponoven zagon gospodarstva EU,

FRANKFURT/RIM - Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde in Italija sta se pozitivno odzvali na nemško-francoski predlog za zagon gospodarstva EU po pandemiji covida-19. Lagardova je ocenila, da je predlog ambiciozen, ciljno usmerjen in dobrodošel. Italijanski premier Giuseppe Conte pa meni, da gre za prvi pomemben korak v smeri, ki jo je predlagala Italija.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je z odlokom na položaj premierja znova imenoval Mihaila Mišustina, saj je okreval po okužbi z novim koronavirusom. Pred tremi tedni je sporočil, da so mu na testu potrdili okužbo, Putin pa je takrat za začasnega predsednika vlade imenoval njegovega namestnika Andreja Belousova.

ŽENEVA - Sklad ZN za otroke (Unicef) opozarja, da najrevnejše države pandemije ne bodo zmogle premagati same in da bo imela katastrofalne posledice za milijone otrok po svetu. Pandemija bo v skrajno revščino, v kateri že živi 386 milijonov otrok, pahnila še od 42 do 66 milijonov otrok. Svetovna recesija in zaprtje šol bi lahko povečala število podhranjenih otrok. Poleg tega 77 odstotkov otrok živi v državah z omejenim ali prepovedanim gibanjem, v takšnih razmerah pa so bolj izpostavljeni nasilju in zlorabam.

ŠPORT

MÜNCHEN - Bavarske oblasti so prižgale zeleno luč za dokončanje sezone nemške košarkarske lige, in sicer na turnirju desetih ekip v Münchnu, kjer bo tudi nekaj slovenskega pridiha. Načrti za junijski turnir so dobili dovoljenje, kar pomeni, da bodo lahko košarkarsko sezono, sredi marca prekinjeno zaradi pandemije novega koronavirusa, dokončali. Košarkarski turnir naj bi se začel prvi junijski konec tedna. Na njem bodo nastopili branilec naslova Bayern s slovenskim reprezentantom Žanom Markom Šiškom, Riesen Ludwigsburg, Crailsheim Jana Špana, Alba Berlin, Oldenburg, Rasta Vechta, Brose Bamberg, BG Göttingen, Ulm, ki ga vodi Jaka Lakovič, in Fraport Skyliners.

LJUBLJANA - Predsedstvo Kegljaške zveze Slovenije (KZS) je na korespondenčni seji razpravljalo o nadaljevanju ligaškega tekmovanja. Sklenilo je, da se bodo lige nadaljevale 6. in 13. junija. Pri tem bodo morali udeleženci strogo spoštovati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter navodila, ki jih je pripravila KZS.

MADRID - Nogometni velikani Real Madrid, Bayern München in Inter Milano bodo prihodnje leto izvedli novo tekmovanje, tako imenovani evropski solidarnostni pokal, s katerim bodo zbirali denar za zdravstvene ustanove v Španiji in Italiji. Ti trije klubi bodo odigrali po eno tekmo med sabo, Inter nekdanjega slovenskega reprezentanta Samirja Handanovića bo v Milanu gostil Bayern, Real bo z Interjem igral v Madridu, Bayern pa z Realom v Münchnu. Datumov tekem še niso določili, ti bodo odvisni od koledarja tekem in od tega, kdaj bodo na stadionih spet lahko tudi navijači. Trenutno ne smejo na tekme zaradi pandemije novega koronavirusa.

DUBLIN - Organizatorji maratona v Dublinu, ki sodi med prvokategorne tovrstne športne prireditve, so odpovedali ta dogodek, ki tradicionalno zbere tekače zadnji oktobrski ponedeljek. Letos bi morala biti prireditev 25. oktobra, a so jo zaradi koronavirusne pandemije odpovedali, čeprav je Irska začela sproščati ukrepe za zajezitev covida-19. Odločitev o odpovedi prireditve je bila po besedah organizatorjev sprejeta v dobro vseh vpletenih.