Novinarji uspešni v ustavni pritožbi glede pooblastil nemške obveščevalne službe

Karlsruhe, 19. maja - Nemško ustavno sodišče je danes odločilo, da nemška obveščevalna služba BND ne sme nadzorovati spletnega prometa in pretoka informacij tujcev v tujini. To je zmaga za novinarje, ki so trdili, da BND pri zbiranju informacij v tujini ne spoštuje zasebnosti novinarske komunikacije in svobode medijev.