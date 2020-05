Easyjetu v kibernetskem napadu ukradli podatke devetih milijonov strank

London, 19. maja - Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet je bil žrtev naprednega kibernetskega napada, v katerem so storilci ukradli osebne podatke in podatke o potovanjih približno devetih milijonov strank, so sporočili iz družbe. Zagotavljajo, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi čim bolj zmanjšali škodo in omogočili preiskavo incidenta.