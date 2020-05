Srebrna olimpijka Brigita Bukovec srečala Abrahama

Ljubljana, 21. maja - Brigita Bukovec, ena najboljših slovenskih atletinj vseh časov, bo danes dopolnila 50 let. Ljubljančanka je med drugim na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 osvojila srebrno odličje in je bila najboljša slovenska športnica v letih 1993, 1995, 1996, 1997 in 1998. Leta 1995 je prejela Bloudkovo nagrado.