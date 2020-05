Mineva 440 let od ustanovitve Kobilarne Lipica

Lipica, 19. maja - Danes mineva 440 let od začetka zgodbe o Kobilarni Lipica in lipicancu. 19. maja 1580 je habsburški nadvojvoda Karel II, sin cesarja Ferdinanda I. Habsburškega, kupil lipiško posestvo od tržaškega škofa. Ta dan zato štejejo kot dan ustanovitve Kobilarne Lipica in začetka reje lipicanske pasme konj.