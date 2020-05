V BiH razburja fontana, podobna praški

Zagreb/Sarajevo, 19. maja - V etnografski vasi Čardaci blizu kraja Vitez v BiH so minuli teden odprli fontano z imenom Sloga, ki je sestavljena iz bazena v obliki zemljevida BiH, ob katerem so trije kipi moških, ki urinirajo vanj. Za nekatere je fontana parodija in satira, nekateri politiki pa so zahtevali kaznovanje odgovornih.