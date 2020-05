V prepiru z nožem porezal svojo partnerko, nato pa pobegnil

Ljubljana, 19. maja - V ponedeljek opoldne je na Viču 41-letnik v prepiru z nožem porezal svojo partnerko, potem pa s kraja pobegnil, so sporočili s policije. Žensko so lažje poškodovano odpeljali v UKC Ljubljana, od koder so jo že odpustili. Moškega je policija prijela. Zaradi poškodb, ki niso posledica kaznivega dejanja, so ga prav tako odpeljali v UKC Ljubljana.