Na Magistratu razstava mladih fotografov

Ljubljana, 20. maja - V desnem atriju Mestne hiše bo od danes odprta fotografska razstava z naslovom Skozi moje oči #fotkajdoma. Na ogled bodo fotografije osnovnošolcev tretje triade, ki so nastale na delavnicah v organizaciji Mestne zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana in fotografinj Tine Ramujkić in Polone Ponikvar.