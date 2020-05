Raziskovalci inštituta za kriminologijo opozorili na nesprejemljivost žalitev novinarjev s strani politikov

Ljubljana, 19. maja - Raziskovalci Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani so v izjavi za javnost označili za nesprejemljivo, da so novinarke in novinarji izpostavljeni grobim osebnim žalitvam vidnih politikov. Po njihovem mnenju je pomembno, da sodišča v teh žalitvah prepoznajo zlorabo svobode izražanja.