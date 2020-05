Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 19. maja - Indeksi na evropskih borzah uvodoma rastejo. Na borznem parketu prevladujeta optimizem in upanje, da so znanstveniki blizu odkritja zdravila za novi koronavirus. Obenem sta za dobro voljo poskrbeli Nemčija in Francija, ki sta v ponedeljek za zagon gospodarstva EU predlagali vzpostavitev 500 milijard evrov težkega sklada.