Vrhovno sodišče ZDA potrdilo višjo odškodnino v tožbi žrtev terorističnih napadov proti Sudanu

Washington, 19. maja - Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek soglasno razsodilo, da so žrtve bombnih napadov na ameriški veleposlaništvi leta 1998 v Keniji in Tanzaniji ter njihovi sorodniki upravičeni do odškodnine v višini deset milijard dolarjev, ki jo terjajo od Sudana. Te vsote sicer ne bodo nikoli videli.