New York, 18. maja - Indeksi na newyorških borzah so se danes uvodoma dvignili nad gladino. Za optimizem je poskrbelo biotehnološko podjetje Moderna, ki je poročalo o spodbudnih rezultatih poskusnega cepiva proti koronavirusu. Večina ekonomistov namreč v cepivu vidi ključ do gospodarskega okrevanja.