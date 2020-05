V pripravi dokumentarec o ameriški rockerici Suzi Quatro

Ljubljana, 20. maja - V pripravah je dokumentarec o ameriški rockerici Suzi Quatro, ki naj bi po pisanju glasbenega portala Classic Rock luč sveta ugledal v začetku julija. V filmu režiserja Liama Firmagerja bo poleg same glasbenice o njej spregovorila še vrsta drugih zvezdnikov, kot so Alice Cooper, Cherie Currie in pevka skupine The Blondie Debbie Harry.