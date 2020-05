Študija: Duševno zdravje mladostnikov v Evropi se poslabšuje

Ženeva, 19. maja - Duševno zdravje mladostnikov, starih od 11 do 15 let, v Evropi in Kanadi se je med letoma 2014 in 2018 poslabšalo, kaže danes objavljeno poročilo evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Študija je ob tem pokazala še, da je upadel delež mladih, ki kadijo in pijejo alkohol.