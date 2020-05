Celjski rokometaši po dvomesečnem premoru opravili prvo skupno vadbo

Celje, 18. maja - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po več kot dvomesečnem prisilnem premoru po izbruhu epidemije novega koronavirusa danes opravili prvi skupni trening. V minulem obdobju so vadili po posamičnem programu, skupne treninge pa bodo izvajali do konca junija. Priprave za sezono 2020/21 bodo pričeli 20. julija.