Prvi virtualni sejem umetnosti v New Yorku s solidno prodajo

New York, 19. maja - V New Yorku se je v petek sklenil umetniški sejem Frieze New York, ki je prvi preizkusil, če lahko preživijo virtualna umetnostna srečanja kot posledica pandemije. Presenetljivo dobri rezultati namigujejo na možne spremembe na trgu umetnosti. Med drugim so na sejmu za 5,5 milijona dolarjev prodali delo slikarke Cecily Brown.