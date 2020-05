Na slovenskih turističnih kmetijah še zadržani

Logarska dolina/Cerklje na Gorenjskem, 18. maja - Na turističnih kmetijah po državi, kjer lahko od danes znova sprejemajo goste, so za zdaj še zadržani. Večina kmetij je ob razglasitvi epidemije doživela številne odpovedi rezervacij domačih in tujih gostov. Številni so se tako odločili, da bodo goste začeli sprejemati junija, nekaj pa jih je že odprtih, a gostov še nimajo.