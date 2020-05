Na Evrovizijo 2021 Ana Soklič, med 25 najboljša evrovizijska skladba Maje Keuc

Ljubljana, 16. maja - Na TV Slovenija, kjer so nocoj predstavili vseh 25 slovenskih evrovizijskih skladb, je voditelj Nejc Šmit napovedal, da se bo letošnja predstavnica Ana Soklič predstavila na Evroviziji 2021, vendar z drugo pesmijo. Sicer se je po izboru glasov 30.000 ljudi na prvo mesto slovenskih pesmi za Evrovizijo uvrstila skladba Maje Keuc No One.