Pivčeva v Občini Naklo o dobrih praksah v kmetijstvu in gozdarstvu

Naklo, 15. maja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec se je danes v Občini Naklo seznanila z več primeri dobrih praks na področjih kmetijstva in gozdarstva. Med drugim si je ogledala deponijo lesnih sortimentov, Biotehniški center ter kmetije, ki se ukvarjajo s sadjarstvom, poljedelstvom in živinorejo.