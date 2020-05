OECD se bo v kratkem pridružila še Kostarika

Pariz, 15. maja - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je Kostariko povabila, da postane 38. članica organizacije. Kostariški predsednik Carlos Alvarado Quesada in generalni sekretar OECD Angel Gurria naj bi pristopni sporazum podpisala v prihajajočih dneh, so sporočili iz organizacije.