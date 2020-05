Newyorške borze po objavi statistik v ZDA s padci

New York, 15. maja - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele v negativnem območju. Vlagatelje so v slabo voljo spravila gospodarska poročila, med drugim o največjem padcu ameriške trgovine na drobno doslej. Aprila je bil več kot 16-odstoten. Bojijo se tudi zaostrovanja napetosti med ZDA in Kitajsko, potem ko so ZDA napovedale nove sankcije proti Huaweiju.