Pred 30 leti umrl ameriški pevec, plesalec in igralec Sammy Davis mlajši

New York, 16. maja - Pred 30 leti je na današnji dan umrl ameriški pevec, plesalec in igralec Sammy Davis mlajši. Nastopal je na Broadwayju, na filmu in v nočnih klubih, še večjo slavo pa je dosegel v skupini Rat Pack, v kateri so bili tudi Dean Martin, Frank Sinatra, Joey Bishop in Peter Lawford. Označevali so ga za največjega predstavnika zabavne industrije na svetu.