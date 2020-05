NZS v Tivoliju odprla fotografsko razstavo ob stoletnici nogometa na Slovenskem

Ljubljana, 15. maja - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je danes v ljubljanskem Tivoliju odprla fotografsko razstavo ob svoji stoletnici. Kot pravijo, je kraj razstave simboličen, saj so nedaleč stran pred več kot stoletjem prvi slovenski nogometaši igrali prve mednarodne tekme. Razstava, ki bo na ogled do 15. avgusta, je prerez nogometnega dogajanja od začetkov do danes.