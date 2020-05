Vrtovec se je v Logatcu, Cerknici in Loški dolini seznanil z investicijskimi projekti

Ljubljana, 15. maja - Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in državni sekretar Aleš Mihelič sta se na delovnem obisku v Logatcu, Cerknici in Loški dolini v pogovorih s tamkajšnjimi župani seznanila z aktualnimi investicijskimi projekti. "Vlada ima posluh za to, da se podeželje razvija. Razvijalo pa se bo, če bomo poskrbeli za dobro infrastrukturo," je dejal minister.