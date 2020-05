Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 15. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Ne glede na preklic epidemije covida-19 so še vedno v veljavi vsi zaščitni ukrepi, ki niso bili preklicani. Sproščeni bodo, ko bomo lahko zanesljivo trdili, da ni več možno pričakovati prenosa virusa, je na vladni novinarski konferenci poudarila v. d. generalnega direktorja direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič. Po njenih besedah smo vsi dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da preprečimo širjenje virusa tudi v prihodnje. Podobno je opozorila infektologinja Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike. Vlada je namreč v četrtek zvečer sprejela odlok, s katerim je preklicala epidemijo covida-19. Veljati je že začel, uporabljati pa se bo začel z 31. majem. Ob tem je vlada ukinila tudi ukrep obvezne karantene po prihodu v državo za državljane članic EU, pri čemer so izjema tisti državljani EU, tudi Slovenije, ki so EU zapustili za več kot 14 dni. Ob sproščanju režima na mejah je po besedah Kerstin Petričeve ključno neprestano spremljanje epidemiološke situacije tako pri nas kot v tujini. Vladni govorec Jelko Kacin je ob tem dejal, lahko vlada ob novem izbruhu v slovenski okolici ali večjem žarišču v Sloveniji v realnem času spet zaostri ukrepe.

LJUBLJANA - Odločitev vlade, da tik pred polnočjo prekliče epidemijo covida-19, je opozicijo presenetila. V SAB menijo, da gre za rokohitrsko odločitev predsednika vlade, v Levici pa opozarjajo na zmedena sporočila vlade iz katerih državljani ne morejo razbrati, ali je epidemije konec ali ne. Oboji pa tudi ugotavljajo, da je vlada odlok morala sprejeti, če je želela zagotoviti, da bi večina ukrepov iz protikoronskih zakonov prenehala veljati s koncem maja in ne šele konec junija. Prvak LMŠ Marjan Šarec je ob tem ocenil, da gre vlada iz ene skrajnosti v drugo. Sprašujejo se tudi o strokovni utemeljenosti takšne odločitve. V SAB so zato že napovedali sklic odbora za zdravstvo, na katerem naj vlada predstavi strokovne podlage za to odločitev.

LJUBLJANA - Tudi v četrtek so sicer ob 1023 opravljenih testiranjih potrdili le eno okužbo z novim koronavirusom, smrtnih žrtev zaradi covida-19 pa ni bilo. Skupno število do zdaj potrjenih okužb v Sloveniji je naraslo na 1465, skupno število smrtnih žrtev pa ostaja pri 103. Število hospitaliziranih se še naprej zmanjšuje. V bolnišnicah se je tako zdravilo 29 oseb, kar so tri manj kot v sredo. Število bolnikov na intenzivni negi je ostalo pri sedmih. Iz bolnišnične oskrbe so bili odpuščeni trije.

LJUBLJANA - Bliža se ponedeljkov vnovičen zagon dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na vladni novinarski konferenci poudarila, da preklic epidemije ne spreminja načrtov za nadaljevanje dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Poudarila je, da kljub preklicu epidemije nevarnost širjenja in možnost okužbe z novim konoravirusom še vedno obstaja. Zato je po njenih besedah pomembno, da se še naprej vedemo preventivno in spoštujemo vse varnostno-zaščitne ukrepe pristojnih institucij, tako higienske kot ostale. V vrtce se po navedbah ministrice s ponedeljkom vrača približno polovica otrok, v osnovnošolske klopi pa tretjina učencev. Na vprašanje, kakšna bo šola 1. septembra, pa je ministrica odvrnila, da bo to odvisno od epidemioloških razmer.

BRDO PRI KRANJU - Vlada je na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) sindikatom in delodajalcem predstavila smernice za tretji protikoronski zakon, v katerem bo nosilni ukrep shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, vredna pol do ene milijarde evrov. Ustanovili so delovni skupini, ki naj bi v ponedeljek uskladili zakonski osnutek, vlada pa naj bi ga sprejela v torek. Zakon naj bi sicer med drugim zagotovil dodatno pomoč najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem, kot je turizem. Se pa socialni partnerji niso mogli izogniti vprašanjem o preklicu epidemije in s tem skrajšanjem učinkovanja mega protikoronskega zakona. Delodajalci preklic epidemije novega koronavirusa pozdravljajo, a hkrati opozarjajo, da bodo ukrepi za blažitev posledic in ponoven zagon gospodarstva potrebni še nekaj časa. V sindikalnih vrstah se medtem bojijo, da za preklicem stojijo ekonomski razlogi na škodo ljudi.

LJUBLJANA - Gospodarsko ministrstvo je sprejelo predstavnike računskega sodišča, ki raziskuje vse okoliščine državnih nabav zaščitne opreme od pojava koronavirusa v Sloveniji. Da se bodo preiskovalni postopki začeli hitro, pripravljamo vso dokumentacijo, ki bo služila kot dokazno gradivo za predstavitev ozadja nabav zaščitne opreme, so navedli. Ob tem so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo izpostavili, da je Zavod RS za blagovne rezerve do danes v državo dobavil za 41,8 milijona evrov zaščitne opreme. Znesek vseh sklenjenih pogodb, med katerimi so tudi tiste, ki so bile že stornirane, je 183,8 milijona evrov, vrednost aktualnih pogodb naročene zaščitne opreme pa je 112,4 milijona evrov.

LJUBLJANA - Predsednik Združenja hotelirjev Slovenije pri Turistično gostinski zbornici Slovenije in direktor ljubljanskega hotela Slon Gregor Jamnik priporočila NIJZ za izvajanje hotelskih in gostinskih storitev ob ponovnem odprtju ocenjuje pozitivno. Ob tem je v izjavi za STA poudaril, da je higienska varnost novi luksuz v hotelirstvu, in pozval kolege k spoštovanju priporočil. Poudaril je, da morajo gostinci in hotelirji prevzeti odgovornost za to, da v njihovih lokalih in hotelih ne pride do okužb. V primerjavi z bližnjimi državami so smernice za slovenske hotelirje in gostince strožje od hrvaških in zelo podobne avstrijskim in nemškim, je povedal.

METLIKA - V metliškem domu upokojencev, ki je bil prvi od domov v državi, v katerem so potrdili okužbo z novim koronavirusom, so do četrtka pri stanovalcih skupaj potrdili 53 okužb. Od teh jih je 13 še vedno pozitivnih, 25 jih je ozdravelo, 15 pa umrlo. Zadnji pozitivni bris so v domu zabeležili 5. maja. Nihče od obolelih ni v kritičnem stanju, vsi se počutijo dobro, so sporočili iz doma.

LJUBLJANA - Članice Mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb so za boj proti novemu koronavirusu v Sloveniji doslej prispevale več kot milijon evrov. Farmacevtske družbe so donacije slovenskemu zdravstvu in zdravstvenim delavcem namenile tako v materialnih kot finančnih sredstvih, so sporočili iz foruma.

SVET

DUNAJ - Medtem ko je Slovenija odprla svoje meje za državljane EU, Avstrija zaenkrat ohranja obstoječe omejitve vstopa v državo. Še predvidoma do konca meseca bo za vstop v Avstrijo potrebno dokazilo o neokuženosti s koronavirusom. Omejitve, ki predpisujejo bodisi dokazilo o neokuženosti bodisi obvezno samoizolacijo, bodo v veljavi do 31. maja.

BERLIN - Nemške zvezne dežele nameravajo postopoma odpraviti obvezno 14-dnevno karanteno, ki je veljala za vse prišleke in so jo uvedli v okviru ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Karanteno so kot prvi odpravili v deželi Severno Porenje-Vestfalija, v prihodnjih dneh bodo predvidoma sledile še ostale dežele.

BERLIN - Nemško gospodarstvo se je v prvem letošnjem četrtletju skrčilo za 2,2 odstotka, kažejo podatki nemškega statističnega urada Destatis. Gre za največji četrtletni upad gospodarstva po finančni krizi leta 2009, Nemčija pa je že zašla tudi v recesijo. Destatis je namreč revidiral podatke o gibanju bruto domačega proizvoda v zadnjem lanskem četrtletju. Medtem ko je sprva izračunal ničelno rast, najnovejši podatki podatki za zadnje četrtletje 2019 kažejo na 0,1-odstotno krčenje gospodarstva. V drugem četrtletju, ki ga bo pandemija koronavirusa zaznamovala še bolj kot prvega, je pričakovati še večje krčenje BDP največjega evropskega gospodarstva, nato pa naj bi gospodarstvo le začelo okrevati.

VILNIUS/TALLINN/RIGA - Estonija, Latvija in Litva so odprle medsebojne meje, s čimer so ustvarile prvi "potovalni mehurček" v Evropi. V skladu z novimi pravili lahko prosto v drugo baltsko državo potujejo tisti, ki v zadnjih dveh tednih niso bili v tretji državi, niso okuženi z novim koronavirusom in niso bili v stiku z okuženo osebo.

PEKING - Kitajska je sporočila, da bi Peking in Washington morala okrepiti sodelovanje v boju proti pandemiji novega koronavirusa, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek dejal, da razmišlja o prekinitvi odnosov s Kitajsko. Trump je izrazil razočaranje nad Kitajsko, ker ni ustavila koronavirusa pri izvoru in omenil možnost prekinitve odnosov.

MOSKVA - Iz Rusije so znova poročali o več kot 10.000 novih primerih okužbe z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so potrdili 10.598 novih primerov, skupno 262.843. Umrlo je skupno 2418 bolnikov. V prestolnici Moskva, žarišču epidemije v državi, naj bi danes začeli izvajati množično prostovoljno testiranje prebivalcev na prisotnost protiteles.

BRUSELJ - Članice EU so na veleposlaniški ravni dosegle politični dogovor o shemi za preprečevanje odpuščanj delavcev zaradi pandemije novega koronavirusa, v okviru katere bo na voljo 100 milijard evrov posojil. Ta shema je eden od treh stebrov aprilskega fiskalnega svežnja v vrednosti 540 milijard evrov v pomoč delavcem, podjetjem in državam.

WASHINGTON - Mikrokapljice, ki nastajajo pri govorjenju, lahko v zaprtem prostoru v zraku ostanejo tudi več kot deset minut, so ugotovili ameriški znanstveniki. Po njihovem mnenju se tako z njimi novi koronavirus zelo dobro prenaša. V raziskavi, ki so jo izvedli na ameriškem Nacionalnem inštitutu za diabetes ter prebavne in ledvične bolezni, je oseba v zaprto škatlo 25 sekund glasno izgovarjala besedno zvezo ostani zdrav. V zraku so kapljice v povprečju ostale 12 minut.

ZAGREB/PULJ - Hrvaški minister za turizem Gari Cappelli je povedal, da so na Hrvaškem pripravili aplikacijo za mobilne telefone, ki naj bi pospešila prehajanje turistov preko meje. Napovedal je, da bodo aplikacijo predstavili na sobotnem srečanju ministrov za notranje zadeve Slovenije in Hrvaške, Aleša Hojsa in Davorja Božinovića. Že ta konec tedna sicer pričakujejo na tisoče tujih državljanov, ki bodo vstopili na Hrvaško in v Istro. V hrvaški Istri menijo, da gre za prvi korak k obujanju turizma, vzdušje glede prihoda turistov, posebej iz Slovenije, pa je pozitivno.

ŠPORT

LJUBLJANA - Svetovna odbojkarska zveza je sporočila, da se bo elitna liga narodov, ki bi jo v Sloveniji morali spremljati junija, a je bila zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana, začela v drugem tednu maja prihodnje leto. Elitno tekmovanje, v katerem nastopajo najboljše svetovne reprezentance, med njimi tudi Slovenija, se bo začelo že v drugem tednu maja, ali bo to 7. ali 11. maja 2021, bo znano po zadnjih usklajevanjih med mednarodno federacijo in nosilci televizijskih pravic.

HONOLULU - Prireditelji najbolj znane triatlonske preizkušnje na svetu na Havajih so zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili letošnjo tekmo. Naporna in najbolj prestižna triatlonska preizkušnja v plavanju, kolesarjenju in teku tako letos ne bo na sporedu 10. oktobra, temveč 6. februarja prihodnje leto.

ISTANBUL - Vodstvo branilca naslova turškega nogometnega prvaka iz Istanbula, Galatasaray, je v petek sporočil, da je bil eden od njihovih uslužbencev pozitiven na testu za novi koronavirus. Zaradi okuženega v lastnih vrstah so v klubu za šest dni prekinili vse treninge. Turška nogometna zveza je prejšnji teden sporočila, da se bo liga nadaljevala 12. junija brez gledalcev, po skoraj trimesečni prekinitvi zaradi epidemije.

MAGDEBURG - Večina Nemcev je proti nadaljevanju nogometne sezone v bundesligi kažejo ankete javnih radiotelevizij ARD in ZDF, objavljene v petek. Sezona se bo nadaljevala v soboto brez gledalcev na tribunah. Med anketiranci v anketi ARD jih je 56 odstotkov kritiziralo nadaljevanje sezone, ki se bo začela ta konec tedna. Le tretjina, 31 odstotkov, je dejala, da v celoti podpirajo, da bodo odigrali preostale kroge. Podatki so bili podobni v barometru ZDF, 62 odstotkov jih je nasprotovalo in le 27 odstotkov se jih je izjasnilo v podporo ponovnemu zagonu.

MOSKVA - Ruska nogometna zveza je sporočila, da se bo prekinjeno državno prvenstvo po izbruhu pandemije novega koronavirusa znova nadaljevalo 21. junija. V Rusiji igra kar nekaj slovenskih nogometašev. Jaka Bijol je član moskovskega CSKA, Miha Mevlja Sočija, Žiga Škoflek Orenburga, Denis Popović igra za Krila Sovjetov, Bojan Jokić, Andreas Vombergar in Lovro Bizjak zastopajo barve Ufe.

BRUSELJ - V Belgiji je zaradi pandemije novega koronavirusa v veljavi prepoved vseh množičnih prireditev do 31. avgusta. Predsednik valonske vlade Elio Di Rupo je dejal, da bodo kljub temu priredili VN Belgije v formuli 1, ki je v Spa-Francorchampsu na sporedu 30. avgusta. Di Rupo je dejal, da bo VN Belgije lahko potekala za zaprtimi vrati in pod pogojem, da se bodo spoštovali vsi higienski in varnostni ukrepi v času epidemije. Fia še ni predstavila novega in natančnega sporeda formule 1 v tem letu. Prva dirka bo predvidoma 5. julija, ko bo na sporedu VN Avstrije v Spielbergu, tudi ta bo potekala za zaprtimi vrati.