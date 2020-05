Na glasbenem natečaju Radia Si izbrali pet izvajalcev

Ljubljana, 15. maja - Aka Neomi, Rumejts, Itch, Wckd Nation in Rooster's Cocktail so zmagovalci glasbenega natečaja, ki ga je ob letošnji 35-letnici delovanja razpisal Radio Si. Konec maja bodo v Studiu 22 RTV centra Maribor posneli svoje skladbe, ki jih bodo javnosti prvič predstavili sredi junija ob obletnici radia, so sporočili z RTV Slovenija.