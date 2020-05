Koper, 15. maja - V 88. letu starosti je umrl istrski pesnik, esejist in publicist Bert Pribac, ki se je s svojo poezijo in klenim duhom za večno vpisal v istrsko kulturo, so sporočili iz založbe Libris. Leta 2012 je prejel red za zasluge za prizadevno uveljavljanje slovenske istrske kulture in prispevek k premoščanju slovenske politične razdvojenosti.