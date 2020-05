Po pomanjkanju slovenske zelenjave sedaj viški solate na trgu

Ljubljana, 15. maja - Po pomanjkanju slovenske zelenjave so se sedaj pojavili viški solate na slovenskem trgu. Zaradi zaprtja javnih ustanov, gostinskih lokalov in hotelov je manj povpraševanja, po drugi strani pa so se nekateri pridelovalci odločili za povečanje proizvodnje. Zato Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije poziva k skupnemu načrtovanju proizvodnje.