V Izoli nova pridobitev za lastnike psov v urbanem okolju

Izola, 15. maja - V izolskih Livadah so danes v uporabo predali nov pasji park, ki se pridružuje obstoječi infrastrukturi za te hišne ljubljenčke v občini. Izola kot psom in njihovim lastnikom prijazno mesto na ta način daje lastnikom psov možnost, da svoje ljubljenčke tudi v urbanem naselju sprehodijo v miru in na varen način, je poudaril župan Danilo Markočič.