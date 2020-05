Tedenski pregled - Slovenija od 15. do 21. 5.

Ljubljana, 22. maja - Vlada je ob ugodni epidemiološki sliki z 31. majem preklicala epidemijo covida-19. Do nadaljnjega je sicer ohranila številne ukrepe, mnogi pa so se sprostili 18. maja. V šole se je vrnil del učencev in dijakov, vrata so odprli vrtci in večja nakupovalna središča. Vlada je sprejela tretji paket protikoronskih ukrepov v vrednosti milijarde evrov.