Ljubljana, 15. maja - Novinarska konferenca poslanske skupine Levica, na kateri bo poslanec Primož Siter predstavil zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, bo danes ob 11.45 v medijskem središču DZ (IN NE pred vhodom v DZ, kot je bilo napovedano sprva) na Šubičevi 4, so sporočili iz omenjene poslanske skupine.