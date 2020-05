V ligi MLS do konca maja brez treningov v manjših skupinah

Los Angeles, 15. maja - Vodstvo ameriške nogometne lige MLS je zaradi epidemije novega koronavirusa podaljšalo prepoved vadbe v manjših skupinah. Ta preventivni ukrep bo veljal vsaj do konca tega meseca, nogometaši v ZDA lahko vadijo le samostojno in na prostem, uporaba klubskih prostorov je dovoljenja le za rehabilitacijo in zdravljenje poškodovanih igralcev.