Ameriška teniška zveza želi OP ZDA prirediti v New Yorku

New York, 15. maja - Ameriška teniška zveza (USTA) je izrazila željo, da bi kljub epidemiji novega koronavirusa odprto prvenstvo ZDA izpeljali v New Yorku. Po načrtovanem programu bo turnir za grand slam na sporedu med 31. avgustom in 13. septembrom, obstajajo pa tudi alternativni scenariji in morebitna selitev pomembnega turnirja v Indian Wells ali Orlando.