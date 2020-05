Na Ljubljanski borzi za več kot dva milijona evrov prometa

Ljubljana, 14. maja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 2,08 milijona evrov prometa. Od tega je večina ali 1,59 milijona evrov odpadlo na delnice Krke. Delnica je pridobila četrtino odstotka in šla na 77,20 evra. Indeks SBI TOP je zrasel za tretjino odstotka in se oblikoval pri 810,66 točke.