Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 14. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Slovenija je v zadnjih dveh mesecih epidemijo novega koronavirusa ukrotila, je na izredni seji DZ dejal premier Janez Janša. "Danes ima Slovenija najboljšo epidemiološko sliko v Evropi, kar omogoča tudi preklic splošne epidemije, kar se bo verjetno pokrilo z datumom, ko se iztekata prva dva protikoronska paketa," je povedal. Slovenija tako po njegovih besedah prehaja iz obdobja epidemije v obdobje nevarnosti izbruha drugega vala. Na seji je bila sicer v ospredju razprava o vladnem poročilu o nabavi zaščitne opreme za boj proti novemu koronavirusu. Premier je o nabavah zaščitne opreme zatrdil, da je bilo dobavljeno vse, kar je bilo plačano, o ravnanju ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška s sodelavci pa, da je "rešilo na desetine življenj". Številne kritike opozicije je zavrnil in dejal, da prihaja do oviranja vladnih ukrepov in rušenja vlade "izven razumnega okvira".

LJUBLJANA - V sredo so ob 984 testiranjih potrdili en primer okužbe z novim koronavirusom, tako da je skupno število do zdaj potrjenih okužb v Sloveniji naraslo na 1464. Zaradi covida-19 ni umrl nihče, skupno število smrtnih žrtev tako ostaja 103. V bolnišnici se je zdravilo 32 bolnikov s covidom-19, sedem jih je potrebovalo intenzivno nego. Število hospitaliziranih oseb v bolnišnicah se je tako v primerjavi s torkom zmanjšalo za šest, število bolnikov na intenzivni negi pa se je zmanjšalo za dve osebi. Sedem bolnikov s covidom-19 pa so izpustili iz bolnišnične oskrbe.

LJUBLJANA - Notranje ministrstvo se po besedah vladnega govorca Jelka Kacina zelo trudi, da bi čim prej sprejelo dopolnitev odloka o prepovedi zbiranja na javnem mestu. Po njegovih pojasnilih gredo prizadevanja v smeri, da bi bilo zbiranje omejeno na največ 50 ljudi. "Pričakujem, da bo minister Aleš Hojs lahko podpisal spremembe odloka v nekaj urah," je dejal.

LJUBLJANA - V turizmu po koronavirusu bo ključnega pomena ne le varnost, ampak tudi predvidljivost ukrepov, so se strinjali sodelujoči na spletnem seminarju v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO). Država namerava moči v prihodnjih dneh usmeriti v odpiranje meja z bližnjimi državami, turizem pa bo še naprej osredotočen na trajnost.

LJUBLJANA - Manjši turistični nastanitveni obrati lahko objavo standardov, v skladu s katerimi bodo lahko v ponedeljek odprli vrata, na spletnih straneh NIJZ pričakujejo najkasneje v petek, je na vladni novinarski konferenci dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Za večje hotele bodo standardi predvidoma usklajeni prihodnji teden.

LJUBLJANA - V Trgovinski zbornici Slovenije so po besedah njene predsednice Marije Lah izjemno veseli, da bodo v ponedeljek lahko vrata odprla vse trgovine. Kot je zagotovila, so trgovci pripravljeni na vse, pričakujejo pa nekaj težav pri prodaji tekstila in čevljev. Lahova je zato pozvala k strpnosti potrošnikov.

LJUBLJANA - Vlada ne razmišlja o zvišanju davkov za kritje finančnih potreb države. Kot je na novinarski konferenci, na kateri je podrobneje predstavil pravila glede državnih poroštev za kredite, dejal državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Ješovnik, je ministrstvo ob sprejemu nekaterih ukrepov sredstva zagotovilo z zadolžitvijo na mednarodnih trgih.

LJUBLJANA - Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini, strokovni organ na Evropski agenciji za zdravila, je priporočil razširitev programa sočutne uporabe zdravila remdesivir, da bi s tem omogočili zdravljenje dodatnih bolnikov s hudim potekom covida-19. Doslej so zdravilo uporabljali le pri bolnikih, ki so potrebovali mehansko ventilacijo, nova priporočila pa zadevajo še zdravljenje hospitaliziranih bolnikov, ki potrebujejo dodatek kisika, neinvazivno ventilacijo, podporno zdravljenje s pripomočki z visokim pretokom kisika ali pa zunajtelesni krvni obtok.

LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje je do vključno srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa in omejitev njenih posledic in zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. V petek bo izplačila za povračilo nadomestila plače prejelo predvidoma 5516 delodajalcev za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretji majski rok je postavljen 29. maja.

SVET

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila, da novi koronavirus morda ne bo nikoli izginil. Tudi če bodo znanstveniki odkrili cepivo, bodo za nadziranje virusa potrebni veliki napori, je dejal vodja programa za izredne razmere pri WHO Mike Ryan.

HAAG - Evropska agencija za zdravila je sporočila, da bi bilo lahko cepivo proti novemu koronavirusu pripravljeno v letu dni. Gre za optimističen scenarij na podlagi podatkov s kliničnih testov, ki so v teku. "Vidimo možnost, da če bo šlo vse po načrtih, bi bila lahko nekatera (cepiva) pripravljena na odobritev v letu dni," je dejal predstavnik agencije Marco Cavaleri.

BRUSELJ - Evropski poslanci so razpravljali o odzivu Madžarske v epidemiji novega koronavirusa. Več jih je Evropsko komisijo in Svet EU pozvalo k ukrepanju proti tamkajšnji vladi. Na drugi strani so nekateri zatrjevali, da gre za ideološko razpravo in da se je treba posvetiti reševanju krize koronavirusa. Evropska komisarka Vera Jourova je v odzivu dejala, da komisija pozorno spremlja dogajanje na Madžarskem, pri čemer za zdaj še ne namerava sprožiti pravnega postopka proti državi. Poslanci so razpravljali tudi o uporabi aplikacij za pametne telefone pri omejitvi širjenja covida-19 strinjali, da mora biti njihova uvedba koordinirana na ravni EU in da morajo biti združljive med seboj. Izpostavili so tudi pomen varovanja zasebnosti in osebnih podatkov.

ZAGREB - Hrvaški strokovnjaki pripravljajo aplikacijo za mobilne telefone, ki bo omogočila spremljanje širjenja okužb z novim koronavirusom v skladu s priporočili EU. V hrvaški vladi poudarjajo, da ne gre za aplikacijo, ki bo nadzirala in locirala ljudi, temveč bo v podporo epidemiologom. Uporaba aplikacije bo prostovoljna. Izpostavljajo, da bo aplikacija na podlagi tehnologije bluetooth del globalnega sistema obveščanja ljudi o njihovih stikih, s čimer bi epidemiologi lahko spremljali in poskusili zajeziti širjenje novega koronavirusa.

RIM - Italijanski premier Giuseppe Conte je v sredo predstavil 55 milijard evrov vreden paket pomoči ob izbruhu koronavirusa. Paket bo med drugim vključeval ukrepe za turizem, kmetijstvo, gradbeništvo in kulturo. Predvidena je podpora za brezposelne in družine, med drugim plačila za varstvo otroka v času zaprtja šol in vrtcev. Predvidena je večmilijardna podpora zdravstvenemu sistemu in šolam, pomoči bodo deležna tudi mala in srednje velika podjetja.

HELSINKI - Na Finskem so se otroci začeli vračati v šole. Pouk je bil zaradi epidemije novega koronavirusa prekinjen osem tednov. Sindikat zaposlenih v izobraževanju je sicer opozoril, da to morda ni povsem varno za zaposlene in otroke.

TOKIO - Japonski premier Shinzo Abe je v večjem delu države odpravil izredne razmere, uvedene zaradi epidemije novega koronavirusa. Ker se je število novih okužb z virusom močno zmanjšalo, je vlada odpravila izredne razmere v 39 od 47 prefektur pred njihovim iztekom 31. maja. Novi primeri se še naprej pojavljajo v Tokiu, Osaki in na otoku Hokaido, zato izredne razmere v teh regijah ostajajo v veljavi.

ŠPORT

LJUBLJANA - Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Blaž Perko je ob sredinih odločitvah vlade o sprostitvi ukrepov v športnih dejavnosti opozoril, da morajo vsi deležniki v športu pri tem upoštevati vse ukrepe zdravstvenih oblasti za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Ob te je državo ponovno pozval k finančni pomoči športu. V OKS predlagajo ukinitev davka na srečke, s čimer bi Fundacija za šport prišla do več sredstev. Če to ne bi bilo sprejemljivo, pa bi bila na ta način zbrana proračunska sredstva neposredno namenjena za športne organizacije prek razpisa fundacije.

PLANICA - Smučarji skakalci so po sprostitvi ukrepov oziroma sprejetju odloka o zagonu slovenskega športa spet začeli trenirati tudi v skupini. Člani A-reprezenatnce Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Žiga Jelar in Tilen Bartol so pod budnim očesom trenerjev Gorazda Bertonclja in Gorazda Pogorelčnika opravili skupinski trening na kranjskem stadionu. Potem ko so že lahko vadili individualno, so vsi poudarjali, da so sprostitev težko čakali, saj so pogrešali vrnitev v običajno obliko priprav na novo sezono. Smučarska zveza Slovenije je v ponedeljek sporočila, da je sezona v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji prinesla precej izgube. Načrte, kako bodo to pokrili, je v Kranju pojasnil Ljubo Jasnič, predsednik odbora in zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo.

VRBNJE - V stare tirnice treningov se postopoma vračajo tudi športni plezalci, čeprav še ne vedo, ali bodo letos lahko tekmovali. Na prihodnje leto so prestavili tudi tekmo v Ljubljani, ki je bila na sporedu septembra. Kljub novemu koronavirusu ima slovenska zvezdnica vertikale Janja Garnbret jasno določene cilje. Prvi cilj so olimpijske igre. Z Domnom Škoficem, fantom, sta bila ves čas v precejšnji prednosti, saj sta lahko trenirala v svojem plezalnem centru, ki sta ga že pred krizo od temeljev do strehe postavila v bližini hiše v Vrbnjah pri Radovljici. Center je bil pod streho, ni pa bilo še vse končano. Trenutno postavljata steno za težavnost, ki bo z 20 metri ena največjih v svetovnem merilu.

LONDON - Prireditelji kolesarske dirke po Veliki Britaniji so odpovedali letošnjo dirko in jo prestavili na drugo leto, so sporočili prireditelji največje kolesarske preizkušnje na Otoku. Razlog za odpoved so negotove razmere zaradi pandemije novega koronavirusa, hkrati pa bi potekala v istem terminu kot letošnja prestavljena dirka po Franciji.

LJUBLJANA - Vlada je sicer v sredo sklenila, da s 23. majem sprosti večino športnih aktivnosti, kar pomeni, da bodo ob upoštevanju zdravstvenih priporočil dovoljeni treningi in tudi rekreativna vadba v zaprtih prostorih. V to pa še niso vključeni fitnes centri, bazeni v zdraviliščih in podobni objekti. Državni sekretar za izobraževanje, znanost in šport Marjan Dolinšek je na novinarski konferenci povedal, da gre za sprostitev večine športa, ne le vrhunskega, temveč tudi rekreativnega. Že od ponedeljka, 18. maja, bo dovoljena vadba tudi v vzgojno-izobraževalnih objektih. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je pojasnil, da še ni dovoljeno odprtje fitnesov, velnes centrov in bazenov za rekreativne namene. Zajc pričakuje, da bodo kmalu pripravljeni standardi za obratovanje, kar je pogoj za njihovo odprtje.